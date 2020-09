Lamezia, controlli dei Nas in via Trento. Sequestrati 12kg di prodotti alimentari L’attività si inserisce nell’ambito di una serie di operazioni che la Compagnia Carabinieri di Lamezia sta mettendo in atto a seguito delle risse e disordini che hanno interessato il Centro Storico della città lametina Stampa articolo

LAMEZIA TERME Nella serata del 23 settembre 2020 i Carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme, unitamente al personale del Nucleo Antisofisticazione di Catanzaro hanno svolto uno specifico servizio coordinato a finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa e alla verifica della corretta applicazione delle norme igienico sanitarie nei negozi di generi alimentari etnici presenti in Via Trento. Sono state effettuate accurate ispezioni dei locali, delle attrezzature e degli alimenti ivi detenuti. I militari hanno proceduto al sequestro amministrativo di 12 Kg di prodotti ittici congelati all’origine, privi di qualsiasi etichettatura indicante la provenienza e sono state contestate sanzioni amministrative per un totale di 3500 euro. L’attività si inserisce nell’ambito di una serie di operazioni che la Compagnia Carabinieri di Lamezia sta mettendo in atto a seguito delle risse e disordini che hanno interessato il Centro Storico della città lametina.