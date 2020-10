Sequestrate due villette abusive a Isola Capo Rizzuto Intervento della polizia locale. Le due costruzioni sono totalmente “sconosciute”. Denunciato un 62enne Stampa articolo

Condividi su









ISOLA CAPO RIZZUTO Sabato mattina, in località “Mazzotta” del comune di Isola di Capo Rizzuto, la squadra edilizia del corpo di polizia locale ha deferito alla Procura della Repubblica R. Z. classe ’58, per aver realizzato due manufatti in assenza di titoli autorizzativi. Dalla verifica presso gli uffici tecnici infatti le due costruzioni risultano totalmente sconosciute.

Entrambe sono state sottoposte a sequestro preventivo, effettuato di iniziativa dagli agenti della polizia locale, sequestro in attesa della convalida da parte della Autorità giudiziaria.

Il denunciato ha ammesso ogni responsabilità quale committente dei lavori dei quali si è dichiarato anche esecutore.