Questura di Catanzaro, il benvenuto ai nuovi Commissari e Vice Sovrintendenti CATANZARO Il Questore della provincia di Catanzaro, Mario Finocchiaro, accompagnato dal Vicario Aurelio Montaruli, ha incontrato i 3 neo Commissari e i 12 neo Vice Sovrintendenti, di recente promossi a…

CATANZARO Il Questore della provincia di Catanzaro, Mario Finocchiaro, accompagnato dal Vicario Aurelio Montaruli, ha incontrato i 3 neo Commissari e i 12 neo Vice Sovrintendenti, di recente promossi a tali qualifiche a seguito di concorsi interni per titoli e del superamento degli esami finali dopo un periodo di tirocinio applicativo. Il Questore, nel congratularsi per il traguardo raggiunto e nell’augurare loro sempre maggiori soddisfazioni lavorative, si è detto certo che tutti i neo promossi, grazie alla pluriennale esperienza maturata nei ruoli in precedenza ricoperti e alla indubbia professionalità di cui sono portatori, nei nuovi incarichi di responsabilità cui sono stati destinati nelle diverse articolazioni della Questura e del Commissariato di P.S. di Lamezia Terme, continueranno a dare un rilevante contributo al miglior andamento degli Uffici e dei servizi che la Polizia di Stato fornisce ai cittadini.