Crotone, parte l’operazione straordinaria di raccolta dei rifiuti Si stanno risolvendo i problemi di allagamento del mese scorso nell’impianto di selezione di Ponticelli e nella discarica di Columbra. Sovreco: «L’impianto riaprirà dall’8 gennaio per garantire continuità all’attività di smaltimento degli scarti di lavorazione» Stampa articolo

CROTONE Dopo quasi 15 giorni, stanno per essere finalmente prelevati dalle strade i rifiuti accumulatisi a causa dei problemi causati dall’alluvione del 21 novembre all’impianto di selezione di Ponticelli e alla discarica di Columbra. A seguito di una riunione, dove erano presenti: il sindaco Vincenzo Voce, il presidente di Akrea, il gestore del polo tecnologico di Ponticelli, l’amministratore di Sovreco S.p.a. ed il rappresentante della società Salvaguardia ambientale, è iniziata già da ieri un’operazione intensiva di prelievo dei rifiuti nelle strade cittadine a supporto dell’ordinaria attività. «Un’operazione resa possibile – è scritto in una nota del Comune di Crotone – solo ora grazie alla possibilità, per la giornata del 31 dicembre, nonché per le giornate di sabato 2 e domenica 3 di conferire maggiori quantità nell’ impianto di trattamento, nonché grazie all’impiego di mezzi straordinari da parte della società Salvaguardia ambientale». Al contempo, Sovreco S.p.a. ha comunicato che a decorrere dall’8 gennaio sarà in condizione di riaprire la discarica di Columbra, a tutt’oggi chiusa per lavori di manutenzione straordinaria a seguito degli eventi alluvionali, in modo da garantire la continuità nell’attività di smaltimento degli scarti di lavorazione, oggi garantita in maniera non totalmente adeguata grazie a provvedimenti regionali che hanno consentito, solo per pochi giorni ancora, l’utilizzo delle discariche di San Giovanni in Fiore e Lamezia Terme.