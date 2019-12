Cosenza, teatro e medici a favore di “OncoRosa” i Phonendo Boys & Girls, un gruppo di medici prestati alla recitazione da almeno 9 anni saranno in scena con “Sogno di una mezza estate” in collaborazione con la compagnia AttorInCorso A.P.S. per una serata a favore dell’associazione che si occupa di malati oncologici

COSENZA A permettere tutto questo, i Phonendo Boys & Girls, un gruppo di medici prestati alla recitazione da almeno 9 anni, che si offriranno al palcoscenico con “Sogno di una mezza estate” – guidati da Lucia Catalano – regista, in collaborazione con la compagnia AttorInCorso A.P.S., per sostenere i progetti di OncoRosa, un’associazione di Volontariato per Malati Oncologici senza scopi di lucro con sede presso l’Unità Operativa di Oncologia Medica del Presidio Ospedaliero ” Annunziata” di Cosenza.

«Il ricavato dello spettacolo di quest’anno servirà ad acquistare due nuove “cuffie” refrigerate, che contrastano efficacemente la perdita dei capelli (alopecia) dovuta alla chemioterapia, cui troppo spesso vanno incontro i pazienti oncologici nel loro già difficile percorso per affrontare la malattia – ha dichiarato Virginia Liguori – Oncologa e Presidente OncoRosa – ma anche per la manutenzione necessaria al sistema Paxman Scalp Cooling, già acquistato grazie ai proventi dei precedenti spettacoli dei Phonendo Boys & Girls – ha concluso».

A seguire, sulle coreografie della celebre Carolyn Smith, si esibiranno 15 pazienti oncologiche guidate dal maestro cosentino Mario Palermo, campione italiano di danze latino-americane, che partecipano al progetto nazionale Dance4Oncology (D4O), un percorso dedicato a pazienti oncologici che permette di migliorare l’umore, la condizione psico-fisica e ritrovare entusiasmo e gioia di vivere attraverso il ballo, ottenendo benefici immediati.

Phonendo Boys & Girls: Lucia Zaccato, Luigi Vilardo, Matteo Fiorentino, Domenico Massenzo, Patrizia Ventura, Marisa De Rose, Tommaso De Bartolo, Mario Verta, Pietro Morrone, Pierfrancesco Pugliese, Giorgio Meo, Rita Mocciaro.