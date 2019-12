Rinvenuta museruola del IV secolo a.C., sarà esposta al Museo di Crotone Il reperto proveniente da scavi clandestini, è stato recuperato dai carabinieri.

CROTONE I carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Artistico hanno rinvenuto una museruola equina in bronzo del IV secolo a.C., proveniente da scavi clandestini, che sarà esposta dal 21 dicembre al Museo Archeologico Nazionale di Crotone. Nobile ornamento per cavalli, l’oggetto costituiva un’offerta votiva da parte di un componente della cavalleria per il santuario di Hera nella località Vigna Nuova. L’esposizione rientra nel progetto Vide (Viaggio Dell’Emozione). A settembre, nell’ambito del medesimo progetto, era stata esposta anche la testa di cavallo in marmo, utilizzata come decorazione del tempio di Hera Lacinia a Capocolonna.