Farà tappa al PalaMilone il tour di Gigi D’Alessio Il concerto si terrà il prossimo 22 aprile a Crotone. Ecco tutti gli eventi di Esse Emme Musica in Calabria: da Notre Dame de Paris, ai Modà, ad Angelo Duro, Brunori Sas, Ficarra e Picone e Tommaso Paradiso

Condividi su









CROTONE Un ulteriore evento si aggiunge alla programmazione 2020 dei grandi eventi musicali targata Esse Emme Musica. Il 22 aprile al PalaMilone di Crotone ci sarà l’unica tappa calabrese del “Noi due tour 2020 – A gentile richiesta” di Gigi D’Alessio. Reduce dal successo televisivo con Vanessa Incontrada di “20 anni che siamo italiani” su Rai 1, Gigi torna davanti al suo pubblico nella dimensione più intima dei teatri con uno spettacolo che punta a rendere protagonisti tutti i fan: “a gentile richiesta” infatti, gli spettatori potranno intervenire per richiedere le canzoni da suonare, dai grandi successi ai brani dell’ultimo disco “Noi due” uscito a ottobre, e interagire così direttamente col cantautore. Ad affiancare Gigi sul palco la consueta band: Alfredo Golino alla batteria, Giorgio Savarese e Lorenzo Maffia alle tastiere, Roberto D’Aquino al basso, Maurizio Fiordiliso e Pippo Seno alle chitarre.

Il concerto di D’Alessio si va aggiungere alla carrellata di nomi che già dalla prossima settimana saliranno sui palcoscenici calabresi, organizzati dalla Esse Emme Musica. Il primo appuntamento in cartellone è quello con Nek, il prossimo 14 gennaio al Teatro Politeama di Catanzaro. Quindi si proseguirà il 28 gennaio al Teatro Cilea di Reggio Calabria dove andrà in scena “Balliamo sul mondo”, il musical con le canzoni di Luciano Ligabue, che farà tappa anche il 1 febbraio al PalaMilone di Crotone. Il 28 febbraio, ancora al Teatro Cilea di Reggio Calabria sarà il turno del nuovo show di Angelo Duro, mentre al PalaCalafiore per ben tre repliche, dall’11 al 13 marzo ci sarà il musical dei record, “Notre Dame de Paris”. Ancora a Reggio Calabria, sempre al PalaCalafiore il 17 marzo ci saranno i Modà mentre il 5 aprile sarà la volta del cantautore calabrese Brunori SAS che presenterà il suo nuovo album, fresco dei successi che sta riscuotendo in tutti i palazzetti d’Italia. La prima parte del 2020, ma solo per il momento, la programmazione potrebbe avere ulteriori carte da giocare – del resto siamo solo a gennaio -, sarà chiusa da Gigi D’Alessio, appunto, il 22 aprile a Crotone. Va ricordato che, sempre targati Esse Emme Musica, sono già in prevendita i biglietti per assistere agli eventi di Ficarra e Picone, in programma il 28 luglio a Soverato nell’ambito della Summer Arena, e di Tommaso Paradiso, che sarà in concerto al PalaCalafiore di Reggio Calabria il prossimo 3 novembre.