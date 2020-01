“Balliamo sul mondo”, nuove promozioni per lo show al Teatro Cilea di Reggio Il musical con le canzoni di Ligabue in scena il 28 gennaio e sarà una storia inedita e originale diretta da Chiara Noschese

REGGIO CALABRIA Per premiare il pubblico calabrese e i fan di Luciano Ligabue che giungeranno a Reggio Calabria per vederlo, la Esse Emme Musica, proporrà una serie di imperdibili promozioni. È “Balliamo sul mondo”, il musical con le canzoni di Luciano Ligabue che approderà il 28 gennaio al Teatro Cilea della Città metropolitana, una storia inedita e originale diretta da Chiara Noschese che ne firma anche il testo, realizzato con la collaborazione dello stesso Ligabue.

Per i fan del rocker emiliano e per coloro che hanno già acquistato i biglietti per assistere almeno a un altro degli spettacoli musicali dal vivo proposti in tutta la Calabria dalla Esse Emme Musica è previsto infatti uno sconto sul biglietto per assistere al musical “Balliamo sul mondo” a Reggio Calabria. Di seguito i prezzi scontati: per un posto in platea con riduzione il biglietto costa 30,00 euro, per il I livello e il II livello centrale 25,00 euro, per il II livello e il III livello laterale 20,00 euro, per il loggione 15,00 euro. Per ogni informazione è possibile telefonare ai numeri 091.060527 e 0961.060491, oppure inviare una mail a info@essemmemusica.it.

Lo show si sviluppa lungo 2 atti e 20 canzoni del Liga, con i 13 protagonisti che si raccontano e cantano nell’arco di un decennio da un Capodanno all’altro, da quello alla soglia della maturità a quello dell’età adulta. Le loro vite s’intrecciano, scandite dai più grandi successi di Luciano Ligabue, da “Certe Notti” a “Non è tempo per noi”, da “Tra palco e realtà” a “Urlando contro il cielo” e tante altre, tra cui ovviamente “Balliamo sul mondo”, la storica hit che dà il titolo al musical. “Balliamo sul mondo” è nato da un’idea di Matteo Forte (managing director Stage Entertainment Italy) e Roberto Razzini (managing directore Warner Chappell Music).