Annullato “Balliamo sul mondo”, previsto per il 28 gennaio al Teatro Cilea di Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA È stata annullata la data prevista per il 28 gennaio al Teatro Cila di Reggio Calabria del musical “Balliamo sul mondo”, con le canzoni di Luciano Ligabue, per la regia di Chiara Noschese.

L’annullamento dello spettacolo si è reso necessario per motivi tecnici. Coloro che avevano già acquistato i biglietti per assistere all’evento possono richiedere il rimborso degli stessi nelle prevendite dove avevano effettuato l’acquisto.