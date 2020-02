Giovani ballerini calabresi trionfano a Firenze FIRENZE Sei giovani ballerini calabresi trionfano a Firenze. Centinaia di danzatori provenienti da tutta Europa per tre giornate di importanti eventi a Firenze. Una grande manifestazione che ha visto confrontarsi…

Condividi su









FIRENZE Sei giovani ballerini calabresi trionfano a Firenze.

Centinaia di danzatori provenienti da tutta Europa per tre giornate di importanti eventi a Firenze. Una grande manifestazione che ha visto confrontarsi

giovani artisti che hanno superato severe selezioni.

La compagnia calabrese ‘CreateDanza, con sede presso la scuola FD Studio Danza di Corigliano-Rossano ha partecipato alla manifestazione di Firenze portando in scena 6 dei giovani allievi della formazione contemporanea, talenti del nostro territorio.

Alla guida di questo giovane collettivo, i maestri Filippo Stabile ed Elena Mandolito, professionisti del settore danza che con estremo entusiasmo, competenza e valore trasmettono tutta la passione di quest’arte visionaria e fisica.

I giovani allievi Beatrice Bianca Santoro, Fabiana Brunetto, Giorgio Otranto, Luisa Maya Severino, Marika Papparella e Pasquale Cofone hanno portato a casa il terzo posto, tra 30 danzatori, di Giorgio Otranto nella categoria solo-over e tre prestigiose borse di studio assegnate agli allievi per: Copenhangen

Contemporary Dance School (Copenhagen), Tokyo Academy (Louisiana, USA), Tanic Hranik (Praga).

Tanti sono i progetti futuri della compagnia Create Danza.

Un successo che premia una compagnia che da anni si afferma in Italia e a livello internazionale.

Anche in Calabria da alcuni anni la danza si diffonde sempre di più, soprattutto fra le giovani generazioni. E sempre più spesso emergono danzatori dalle notevoli qualità artistiche.