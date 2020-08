Il maestro Gabriele Lavia al Parco Scolacium per Armonie d’Arte CATANZARO Questa sera alle 22 al Parco Scolacium, l’appuntamento di Armonie d’Arte Festival, sezione principale “Lungo le rotte”, è con “Lavia dice a Scolacium”, un esclusivo appuntamento con Gabriele Lavia,… Stampa articolo

CATANZARO Questa sera alle 22 al Parco Scolacium, l’appuntamento di Armonie d’Arte Festival, sezione principale “Lungo le rotte”, è con “Lavia dice a Scolacium”, un esclusivo appuntamento con Gabriele Lavia, uno dei maestri del teatro italiano. «Rara e speciale occasione per incontrare un’artista dal carisma tracimante – si legge in una nota –, anche raffinatissimo regista, Gabriele Lavia è un innanzitutto un uomo dal pensiero filante, un appassionato di grandi letture, e questo assolo rappresenterà l’occasione per godere una riflessione libera e dialogante fra poesia e filosofia, in quel recitare che è “dire” per Lavia, quel recitare che per lui significa inabissarsi e risalire “per restituire i raggi dell’oscuro”, per svelare il velato, laddove, quindi, “il compito dell’attore non è essere chiari, ma essere scuri”. Esserci significherà “sedere e mirare”, certi che così si avvertirà l’eterno».

Lavia dice a Scolacium è lo spazio di ispirazione di un grande artista che si connette con un luogo potente nel segno del respiro profondo dell’umanità letteraria più geniale e significante, di sempre, e quindi con quello slancio creativo e di visione che oggi, più che mai, può disegnare i destini futuri.