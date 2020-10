Unioncamere Calabria, al via i corsi sull’Economia circolare L’Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura lancia avvia il progetto “Politiche ambientali: azioni per la promozione dell’economia circolare”, secondo ciclo di seminari in videoconferenza Stampa articolo

Condividi su









LAMEZIA TERME Unioncamere Calabria, in collaborazione con le Camere di Commercio calabresi aderenti e con il supporto tecnico di Ecocerved s.c.a.r.l., nell’ambito del Progetto F.P. 2017/2018 “Politiche ambientali: azioni per la promozione dell’economia circolare” organizza e promuove la partecipazione al 2° ciclo di webinar formativi e gratuiti che si terranno nei giorni 26 ottobre, 6-16 novembre e 9 dicembre 2020.

La formazione specialistica intende introdurre ad imprese, associazioni di categoria, enti ed operatori del settore, consulenti e soggetti a vario titolo interessati, il contesto in cui l’economia circolare si sviluppa e si realizza, nella dimensione politica e normativa, così come nelle dimensioni tecniche ed economiche. Verranno affrontate le tematiche inerenti le nuove direttive su economia circolare, certificazione ambientale, acquisti verdi e criteri ambientali minimi, reporting ambientale, eco progettazione, riuso e riciclo, RAEE. Si tratta di tre corsi di formazione che si svilupperanno in quattro appuntamenti in video

conferenza.

Corso di formazione “Introduzione all’ Economia circolare”

1a Sessione – 26 ottobre 2020

Argomenti: Il quadro politico e normativo a livello di Unione europea e nazionale sull’economia circolare; Che cosa è l’economia circolare?; Benefici dell’implementazione di percorsi di miglioramento della circolarità; Alcuni esempi di imprese

2a Sessione – 16 novembre 2020

Argomenti: I business model circolari; Approcci per la gestione dell’economia circolare in azienda; La simbiosi industriale e l’integrazione delle filiere per la chiusura dei cicli; Alcuni esempi di imprese.

Corso di Formazione “RAEE – rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche: elementi di gestione operativa, 6 novembre 2020

Argomenti: Normativa di riferimento; Responsabilità dei soggetti obbligati; Gli adempimenti amministrativi: organizzazione del luogo di raggruppamento, tenuta degli schedari e dei documenti di trasporto; Gli aspetti tecnico gestionali: caratteristiche del deposito temporaneo e del luogo di raggruppamento, limiti quantitativi per la gestione semplificata; Le autorizzazioni e le iscrizioni necessarie per lo svolgimento delle attività connesse alla gestione dei RAEE; Le modalità di gestione annesse ai sistemi 1 contro 1 e 1 contro 0; Il software gestionale Circola RAEE

Corso di formazione “Economia circolare dalla teoria alla pratica”, 9 dicembre 2020

Argomenti: Economia circolare: teorie di riferimento, definizioni e principi; Ragioni e benefici di un approccio circolare a livello macro e di impresa; Il quadro politico e normativo a livello di Unione europea e nazionale; Approcci e strumenti per la gestione dell’economia circolare in azienda; Analisi di casi studio aziende del territorio.

Per una fruizione completa della formazione si consiglia l’iscrizione a tutte le date. La partecipazione ai seminari in video conferenza è gratuita, previa iscrizione obbligatoria, da effettuarsi tramite il seguente link: https://forms.gle/vVgoteCoyEYTCS9u6

Successivamente alla registrazione sarà inviato il link per il collegamento alla videoconferenza. Per informazioni: Unioncamere Calabria www.uc-cal.camcom.gov.it, dott.ssa Porzia Benedetto E-mail: p.benedetto@unioncamere-calabria.it.