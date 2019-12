Un incendio devasta pizzeria nel Vibonese, indagano i carabinieri Le fiamme hanno distrutto gran parte del locale, attivo da poco più di un anno. In passato i locali erano occupati da un bar distrutto da un ordigno

SAN CALOGERO Un incendio, sulle cui cause sono in corso accertamenti da parte dei vigili del fuoco, ha devastato, la scorsa notte poco prima delle 2, a San Calogero nel Vibonese, i locali della pizzeria “L’angolo della Pizza” in attività da circa un anno. Le fiamme hanno distrutto tutti gli arredi e le attrezzature, danneggiando, inoltre, pareti muri. A far scattare l’allarme sono stati gli abitanti della zona alla vista del fumo che usciva dal locale che è ubicato lungo il centralissimo viale della Musica, proprio di fronte il palazzo comunale. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno avviato indagini sull’accaduto mente l’intero locale, al cui posto in precedenza c’era un bar poi chiuso perché distrutto da una bomba, è stato posto sotto sequestro.