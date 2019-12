Comune di Crotone, il commissario “licenzia” il dirigente Germinara È stato dato mandato di procedere alla rescissione del contratto che legava l’ingegnere con l’Ente. Il bando d’assunzione sarebbe stato viziato

di Gaetano Megna

CROTONE Il commissario prefettizio Tiziana Costantino ha dato mandato agli uffici del personale per procedere alla rescissione del contratto da dirigente dell’ingegnare Giuseppe Germinara, assunto dall’ente applicando l’articolo 110 del Tuel. Secondo quanto è stato possibile apprendere l’indagine condotta dagli uffici sulle procedure utilizzate per l’assunzione dell’ingegnere Germinara avrebbe rilevato vizi di forma nel bando. Prima di procedere con la procedura di rescissione la commissaria ha convocato Germinara e lo ha informato della volontà di licenziarlo.

Germinara è indagato nell’ambito dell’inchiesta sulla gestione della piscina olimpica. Nei suoi confronti il Giudice delle indagini preliminari avevano emesso un provvedimento restrittivo (obbligo di dimora fuori dal territorio comunale), che è stato successivamente revocato dal Tribunale della libertà. Era, quindi, tornato al Comune, ma non più negli ufficio dei settori Urbanistica e Lavori pubblici, che aveva avuto assegnati dall’ex sindaco Ugo Pugliese.

In seguito alla vicenda giudiziaria, In attesa di valutazione, il segretario comunale, Antonino Maria Fortuna, lo aveva spostato in altri settori, così come aveva fatto, in precedenza, per tutti i dipendenti del Comune indagati nell’ambito dell’inchiesta della fiera della Madonna di Capocolonna. Dopo la rescissione del contratto Germinara non sarà più dipendente del Comune e dovrà ritornare alla Provincia, settore Lavori pubblici, dove prestava la sua attività di tecnico con incarico a tempo indeterminato prima della nomina al Comune.

La questione non si chiude con la rescissione del contratto di Germinara, perché Il vizio di forma riscontrato nella stesura del bando potrebbe determinare l’apertura di una inchiesta interna all’ente sull’attività degli uffici, che hanno redatto il provvedimento. Costantino, in più occasioni, aveva dichiarato la volontà di fare chiarezza sulla situazione dei tre dirigenti assunti con l’articolo 110 del Tuel dall’ex sindaco Pugliese. Su Germinara ha trovato la quadratura del cerchio e per gli altri due dirigenti assunti con l’articolo 110 del Tuel ha avviato la procedura. Il Comune ha, infatti, dato mandato all’avvocato Oreste Morcavallo per una consulenza riguardanti i titoli posseduti al momento della nomina. (redazione@corrierecal.it)