Criminalità a Reggio, il bilancio di Vallone: «In netto calo i reati» I dati illustrati dal questore. L’aumento dell’attività di prevenzione ha prodotto in un anno un decremento del 20% di rapine ed il 30% di incendi di autovetture e di furti

REGGIO CALABRIA Un bilancio positivo in tutto quello consuntivo rassegnato dalla Polizia di Stato di Reggio Calabria per l’anno 2019. I dati sono stati resi noti oggi dal questore Maurizio Vallone che ha incontrato la stampa nella sala Nicola Calipari della Questura.

«Sicuramente – ha affermato il Questore – questo territorio ha tante criticità, ha tanti problemi, ma altrettanto sicuramente possiamo dire che l’attività di contrasto, l’attività di prevenzione soprattutto svolta dalla Questura quest’anno, anche sotto l’egida del prefetto Massimo Mariani, che in comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica ha dato indicazioni di carattere generale sull’ordine pubblico e sui focus interforze che vengono realizzati, ha portato dei risultati straordinari. Un aumento generalizzato dell’attività di polizia di prevenzione e una generalizzata diminuzione di conseguenza dei reati sul territorio, il 20% di rapine in meno, il 30% di incendi di autovetture e di furti in abitazione, sono risultati concreti che i cittadini di Reggio Calabria vivono quotidianamente sulla propria pelle».

L’augurio del Questore Vallone ai cittadini di Reggio Calabria è di «continuare in questo modo, di credere che una soluzione diversa è possibile, che una città migliore è possibile e se lavoriamo tutti quanti insieme e hanno fiducia nelle istituzioni, nella Prefettura, nelle forze dell’ordine e nella Questura che io rappresento, sicuramente possiamo lavorando insieme ottenere questi risultati».