Invalidità civile, Sapia attacca Cotticelli: «Si comporta come Scura» Il parlamentare 5 stelle critico per la decisione del commissario di proseguire la convezione con l’Inps: «Scelta antieconomica»

CATANZARO «Per l’ennesima volta il commissario Cotticelli ha agito come il predecessore Scura. Ne subirà le amare conseguenze il Movimento 5 Stelle, che perderà altre migliaia di voti come nulla fosse. Mi spiace che Di Maio non se ne sia ancora accorto e che diversi miei colleghi restino in silenzio a guardare il Titanic che affonda». Lo afferma, in una nota, il deputato M5s Francesco Sapia, della commissione Sanità, con riferimento alla recente stipula della convenzione tra il commissario alla Sanità calabrese e l’Inps per l’accertamento dell’invalidità civile. «Non c’era alcuna ragione – sottolinea il parlamentare – per proseguire con questa convenzione voluta da Scura, certamente vantaggiosa per l’Inps ma non per malati e disabili calabresi. Lo avevo detto e ribadito in tutti i modi, ma qui in casa 5 Stelle occhi ed orecchie sono spesso puntati altrove, piuttosto che ai problemi concreti. Cotticelli aveva già confermato le assunzioni previste dalla premiata coppia Scura-Urbani, con una percentuale bassissima di nuovi medici compensata da amministrativi, tecnici, informatici, logopedisti e altre figure molto meno utili».

«Inoltre – aggiunge il deputato M5s – Cotticelli di recente aveva indicato due commissari aziendali privi di esperienza di organizzazione e gestione sanitaria, alla faccia del cambiamento sbandierato in molte circostanze. Infine, Cotticelli ha tirato fuori dal cilindro la conferma di questa convenzione e così possiamo dire che il nostro Natale sarà più ricco e felice».

«A questo punto – conclude Sapia – l’unica speranza è che almeno il presidente dell’Inps, il calabrese Pasquale Tridico, intervenga per annullare questa convenzione. Le Aziende sanitarie devono ritornare ad occuparsi di accertamento dell’invalidità civile, sia perché è più comodo per gli utenti, sia perché ciò è più economico per il sistema pubblico».