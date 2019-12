Paura a San Sostene, padre salva i figli da un incendio in casa Il rogo sarebbe stato innescato da una stufetta nella stanza dei bambini. I vigili del fuoco sono intervenuti per evitare che le fiamme distruggessero l’intero appartamento

Condividi su









SOVERATO Notte della Vigilia un po’ movimentata per i vigili del fuoco del distaccamento di Soverato. All’1 circa su richiesta del pronto soccorso sono intervenuti per soccorrere una bambina rimasta con il dito incastrato in un giochino. La squadra intervenuta, operando con la delicatezza richiesta dal caso riuscivano a liberare il ditino della bimba che non riportava danno alcuno.

Alle prime luci del 25 la squadra del distaccamento di Soverato è intervenuta in viale della stazione nel comune di San Sostene per incendio di una abitazione strutturata su due livelli più mansarda. A innescare il rogo una stufetta posta nella stanza dei bambini in prossimità del letto.

Tempestivo ed efficace l’intervento del padre che, allertata la SO115, si è introdotto nella stanza tra le fiamme portando in salvo i due bambini. Intervento dei soccorritori giunti poco dopo sul posto è valso all’estinzione dell’incendio evitando il propagarsi delle fiamme all’intero appartamento. Le fiamme hanno completamente distrutto il primo piano adibito a zona notte mentre danni per annerimento delle pareti nei locali mansardati sovrastanti. Tanta paura ma fortunatamente non si registrano danni a persone.