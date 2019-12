Regionali, Ciconte non si candida. «Torno alla mia professione» Il vicepresidente uscente del consiglio regionale: «La mia coscienza non mi consente di affrontare serenamente la prossima tornata elettorale»

Condividi su









CATANZARO «Dopo una lunga e attenta analisi, la mia coscienza non mi consente di affrontare serenamente e con la passione che mi ha sempre contraddistinto, la campagna elettorale volta al rinnovo del Consiglio Regionale». È quanto dichiara il vicepresidente uscente del consiglio regionale Vincenzo Ciconte.

«Esistono momenti nella vita – continua Ciconte – in cui bisogna fare delle scelte chiare ed agire di conseguenza. Ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto in questi anni, con spirito di amicizia e di sacrificio, per il bene dei cittadini calabresi. Ritorno alla mia professione che svolgerò con l’entusiasmo e l’amore di sempre».