Concerto di Capodanno: Cosenza chiama, il Comune risponde con Clementino Il Sindaco Occhiuto aveva annunciato che il tradizionale concertone si sarebbe fatto anche quest’anno. Nelle prossime ore è atteso l’annuncio ufficiale della presenza del rapper campano

COSENZA Attesa già per domani l’ufficializzazione dell’accordo che porterà sul palco del capodanno Cosentino il rapper originario di Avellino che racconta il sud e la periferia.

La mannaia del dissesto incombe sul Comune che non ha voluto lasciare la città senza lo spettacolo, divenuto ormai tradizionale – e che negli anni ha potuto contare su nomi di caratura internazionale – della notte di San Silvestro per salutare l’arrivo del nuovo anno. Così, già nei giorni Mario Occhiuto si era dimostrato ottimista dichiarando che presto avrebbe annunciato il nome del cantante.

Clementino dovrebbe dunque essere l’attrazione principale, seguita poi dagli ormai consueti dj set che accompagneranno la città nella transizione tra 2019 e 2020.