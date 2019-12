Scalea, il sindaco “furbetto del cartellino” propone di patteggiare due anni Sulla proposta di Gennaro Licursi dovrà pronunciarsi il Gip del Tribunale di Paola. È coinvolto nell’inchiesta “Ghost work”

Condividi su









SCALEA Il sindaco (sospeso) di Scalea Gennaro Licursi, assistito dal suo legale di fiducia, Luigi Crusco, ha presentato la proposta di patteggiamento al tribunale di Paola. Licursi chiede di patteggiare una condanna a due anni. Sulla richiesta dovrà esprimersi con sentenza il Gip. Nei giorni scorsi per l’ex primo cittadino era arrivata la revoca della misura cautelare dei domiciliari decisa nell’ambito dell’inchiesta “Ghost work” della Procura di Paola, nella quale il sindaco era stato beccato, in alcune circostanza, fuori dal posto di lavoro (è un dipendente dell’Asp) nonostante avesse timbrato il cartellino. Teoricamente, Licursi potrebbe anche riprendere l’attività di sindaco del Comune di Scalea, in quanto la legge Severino pone un limite di poco superiore.

La Procura di Paola ha dato il consenso alla proposta di patteggiamento e nei prossimi giorni, probabilmente entro gennaio, il Gip dovrà emettere la sentenza. Nella mattinata del 24 dicembre, il sindaco aveva presentato al protocollo del comune di Scalea le proprie dimissioni irrevocabili.