Presepe di Panettieri, ultimi tre appuntamenti Successo di pubblico per le prime rappresentazioni. Si replica domani, il 5 e il 6 gennaio. Parrotta: «Sempre pronti ad accogliere gli ospiti»

PANETTIERI A Panettieri, piccolo borgo della Provincia di Cosenza, l’organizzazione gira a pieno regime in vista delle ultime tre rappresentazioni del Presepe Vivente previste per domani, 1 gennaio, e poi il 5 ed il sei.

Porte, anzi cancello spalancato 17 alle 20 per una delle rappresentazioni sacre più grandi del Meridione, divenuta – in ben 18 anni – imperdibile occasione artistica e spirituale per chi intende lasciarsi trascinare e coinvolgere dalla celebrazione della Natività.

Fra le vie e le piazze di Panettieri, trasformate con certosina fedeltà grazie alla direzione dello scenografo Tiziano Fario, l’allestimento è completamente rinnovato, i dettagli e le esibizioni artistiche sono in grado di suscitare emozioni e condurre i visitatori in un lungo percorso attraverso la Betlemme di duemila anni fa.

Più di 150 i cittadini di Panettieri impegnati nella rappresentazione che vede anche la partecipazione straordinaria dell’attore Gigi Miseferi, nel ruolo di Erode il Grande, e delle attrici Melania Fiore e Vasilica Gavrilas Burlacu.

«Per noi – ha sottolineato il sindaco di Panettieri, Salvatore Parrotta – è senz’altro uno sforzo straordinario, unico nel suo genere ma certamente in grado di rendere visibile come anche i piccoli e piccolissimi centri della nostra regione siano capaci di grandi realizzazioni».

«Lo facciamo con un forte spirito di comunità e pronti ad accogliere, come ogni anno – aggiunge – le migliaia di ospiti che ci raggiungono e che scelgono di vivere assieme a noi non uno spettacolo ma un vero e proprio percorso storico, identitario, spirituale. Nelle prime rappresentazioni abbiamo avuto un successo che definire strepitoso è dire poco, grazie ai chi è venuto a trovarci e grazie anche a chi verrà nei prossimi giorni; Panettieri considera il suo Presepe Vivente come un vero e proprio patrimonio di storia, cultura, accoglienza e religiosità».