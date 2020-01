Scoperti un fucile e munizioni nel Vibonese I carabinieri hanno sequestrato l’arma e circa 30 munizioni a Gerocarne. Rivenuti anche 15 grammi di marijuana

GEROCARNE Un fucile, circa 30 munizioni e 15 grammi di marijuana. È l’esito delle operazioni condotte nei giorni scorsi dai carabinieri della compagnia di Serra San Bruno insieme al personale dello squadrone Eliportato Cacciatori carabinieri Calabria. In particolare i militari hanno rinvenuto in un appartamento disabitato del centro storico di Gerocarne un fucile cal. 12 marca Beretta con matricola abrasa all’interno di un camino, ben occultato, unitamente ad alcune munizioni dello stesso calibro, caricate a pallettoni.

Successivamente i carabinieri hanno trovato una quindicina di grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana in una bustina sigillata e circa 30 munizioni, sempre calibro 12, tutte caricate a pallettoni. Queste ultime sono state rinvenute in un sottotetto di un’abitazione completamente disabitata ed in totale stato di abbandono. Ed inoltre i carabinieri hanno scoperto dei guanti ed un passamontagna all’interno di un piccolo vano ricavato nel pavimento di una di queste abitazioni.

Il tutto è stato posto in sequestro per i successivi accertamenti finalizzati a dare un nome ed un volto ai reali proprietari del materiale di illecita provenienza.