Nomina dg della Provincia di Crotone, sindacati: «Paghetta elettorale» I tre segretari provinciali di Cgil, Cisl e Uil attaccano il presidente Dell’Aquila: «È una vergogna»

di Gaetano Megna

CROTONE «Una vergogna» la proposta di nominare il direttore generale alla Provincia di Crotone. Contro il progetto di nomina del direttore generale all’ente intermedio intervengono ufficialmente i tre segretari provinciali di Cgil, Cisl e Uil della Funzione pubblica, Francesco Grillo, Luigi Tallarico e Gaetano Papaleo, con una lettera inviata al presidente facente funzioni della Provincia pitagorica, Giuseppe Dell’Aquila. I tre sindacalisti usano termini pesanti nei confronti di Dell’Aquila e si dicono contrari alla nomina del direttore generale, che «costerebbe circa 100.000 euro all’anno». «Che in campagna elettorale – si legge nella nota – si verifichi di assistere a comportamenti, da parte di chi amministra la cosa pubblica, di dubbia legalità ma di assoluta ed inequivocabile inopportunità, in un certo qual modo ci si fa l’abitudine ma, di fronte a cotanta spregiudicatezza, non si può restare indifferenti e spettatori passivi». Lo scrivono senza fronzoli che il progetto di nomina ha il sapore della «paghetta» elettorale, visto che il 26 gennaio prossimo si vota per le elezioni regionali e nella prossima primavera si vota a Crotone e in altri comuni della provincia per il rinnovo delle amministrazioni comunali. Rincarando la dose i tre sindacalisti aggiungono: «Una vergogna!!! Chiunque abita e vive in questo comprensorio sa che l’ente provincia dal 2104 è diventato un carrozzone che non eroga alcun servizio, che non riesce a riparare nemmeno una buca sulle tante strade di proprietà che conducono a 26 paesini e frazioni del nostro territorio ed i sindaci lo sanno bene (compresi quelli che fanno parte dello steso consiglio provinciale)».

Alla Provincia di Crotone «a mala pena si riesce ad erogare lo stipendio ai dipendenti». Lo scorso mese di dicembre i dipendenti si sono pagati grazie ai sindacati che sono riusciti ad aprire un tavolo di trattiva in prefettura. Tra l’altro sull’ente intermedio pitagorico pesa anche «l’onere di retribuire quattro dirigenti con incarico fiduciario, nominati con l’articolo 110 del Tuel». Al momento di tale nomine ci sono state polemiche sollevate proprio dagli stessi sindacati, che oggi si dichiarano contro il progetto di dotare l’ente di un direttore generale. «Ora, con inqualificabile superficialità e senza arrossire nemmeno un po’ – scrivono ancora i tre rappresentanti sindacali – ci accingiamo a nominare un direttore generale per coordinare e amministrare il nulla, senza contare che, circa dieci giorni fa, nell’ambito della contrattazione integrativa aziendale, la parte pubblica riteneva inopportuno applicare l’istituto delle progressioni orizzontali ai dipendenti del comparto, contrattualmente prevista, nell’ambito dei vari istituti che mirano ad incentivare e motivare il personale dipendente».

I sindacalisti, poi, ricordano che davanti al portone d’ingresso ci sono le bandiere dei sindacati che “simboleggiano uno stato di agitazione in corso”. I dipendenti sono in stato di agitazione perché hanno difficoltà a pagarsi lo stipendio ed anche per questo diventa incomprensibile una nuova nomina. «Se alla base di questa “incomprensibile volontà” – scrivono – dovese esserci una ragione elettorale, pensiamo che essa non potrà trovare alcun consenso se non quello isolato del “predestinato” e della sua corte». Evidentemente i sindacatati pensano che la figura del “predestinato” sia stata già individuata e l’operazione sia stata concordata con “la sua corte”. Concludendo i tre sindacalisti chiedono «un confronto» con Dell’Aquila. (redazione@corrierecal.it)