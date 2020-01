Turismo, aeroporto e cinema, Santelli apre la campagna elettorale di Muraca La candidata presidente del centrodestra ha fatto tappa a Lamezia Terme per sostenere l’ex consigliere comunale: «In passato c’erano dei fondi ma nessuno ha fatto nulla»

di Giorgio Curcio

LAMEZIA TERME «Al solo pensiero di diventare presidente della Regione Calabria mi tremavano i polsi, ma ce la metterò tutta insieme a questa nostra grande squadra». Jole Santelli, candidata alle prossime elezioni regionali calabresi, ha fatto tappa a Lamezia Terme dopo essere stata nella Sibaritide e prima di raggiungere Reggio Calabria. L’inaugurazione della sede elettorale di Luigi Muraca, nella città lametina, diventa così l’occasione per l’ex vicesindaco di Cosenza di fissare i punti e gli obiettivi della campagna elettorale iniziata da poco più di una settimana, e presentare ad una platea di circa 200 persone il proprio progetto politico. Una marcia spedita quella della Santelli che non si ferma neanche per un mal di gola e un evidente calo di voce.

GLI OBIETTIVI «Amo la politica – dice – ma soprattutto quello che attraverso la politica si può fare, a cominciare dai tanti progetti per la Calabria. Non miro al potere o al prestigio. Io e tutta la squadra che mi circonda pensiamo solo alla responsabilità che un eventuale elezione ci darà. Il successo non mi interessa». Un discorso trasversale quello della Santelli che tocca diversi punti: dal rilancio del turismo attraverso le infrastrutture (e in particolare l’aeroporto di Lamezia Terme), passando per l’agricoltura e un piccolo (grande) sogno, quello della realizzazione nella città della Piana di una “cittadella del cinema”: «In passato – dice – c’erano dei fondi ma nessuno ha fatto nulla». Sogni a parte, per la Santelli il tema più importante è uno solo: ridare lustro alla Calabria e dignità ai calabresi «attraverso l’avvio di un processo di normalità, che consenta a chi ha voglia di fare, di poter fare».

MURACA E LAMEZIA TERME La visita a Lamezia di Jole Santelli è un endorsement per il candidato lametino Luigi Muraca. E tra sorrisi, abbracci e strette di mano, la fredda serata invernale si è trasformata per l’ex consigliere comunale in un esaltante e caloroso abbraccio dei suoi elettori. «Chi mi conosce lo sa, sono una persona onesta e sempre leale – dice Muraca – e ho sempre pensato al bene della comunità, anche quando ero in Sacal». Anche Muraca sembra aver chiari in mente gli obiettivi da raggiungere per i prossimi cinque anni: «La nostra – afferma – è una campagna elettorale coraggiosa che vuol fare uscire la Calabria da queste secche. Siamo stufi di trasmettere al resto del Paese un’immagine negativa della nostra regione». Occhi puntati (e non potrebbe essere altrimenti) su Lamezia Terme: «Abbiamo una grande opportunità di chiudere con la vecchia politica targata Oliverio. C’è un grande aeroporto internazionale e grandi possibilità per rilanciare il turismo di questa città. Certo – continua – bisogna in tutti i modi cercare di sradicare dalla nostra comunità la mala pianta della ‘ndrangheta, ma tutti insieme ce la possiamo fare». (redazione@corrierecal.it)