Crotone, si è insediato il nuovo vescovo: «Parrocchie fondamentali per l’azione della Chiesa» Monsignor Angelo Raffaele Panzetta ha fatto ingresso nella sua diocesi con un saluto semplice e affettuoso ai fedeli della parrocchia Maria Santissima Madre della Chiesa di Torretta

CROTONE Si è insediato ufficialmente il nuovo vescovo di Crotone-Santa Severina, monsignor Angelo Raffaele Panzetta. Attraverso un ricco programma che andrà avanti per tutta la giornata, il nuovo vescovo è stato accolto già questa mattina dai suoi fedeli nella parrocchia Maria Santissima Madre della Chiesa di Torretta e dal parroco don Franco Lonetti. «Eccomi – ha detto – sono felice di essere qui e in questo momento. Vi accolgo tutti come dono del Signore». Nel corso della benedizione il nuovo vescovo Panzetta ha detto di scommettere tutto sulle parrocchie «porzioni importanti della chiesa, vero nucleo pastorale della nostra azione». Quello di oggi e domani per mons. Angelo Raffaele Panzetta è un programma ricco: alle 16.30 l’arrivo al Palamilone per la liturgia di presa di possesso; domani alle 10.30 la messa nella chiesa concattedrale in Santa Severina, alle 18 la messa pontificale nella cattedrale di Crotone.