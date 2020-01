Robbe: «Pronti a rendere la Calabria una regione normale» L’ex assessore regionale apre la propria campagna elettorale. «C’è speranza, noto che la gente vuole parlare, ha bisogno di essere ascoltata e capita»

CATANZARO «Rendere la Calabria una regione normale, con il protagonismo di tutti». È questo l’obiettivo di Angela Robbe, candidata al Consiglio regionale nella lista del Pd nella circoscrizione centro. Robbe, già presidente di Legacoop Calabria e già assessore regionale al Lavoro nell’ultima giunta, ha presentato oggi, a Catanzaro, la sua candidatura in un’iniziativa alla quale ha partecipato anche il deputato democrat, Antonio Viscomi. «Le ragioni della mia candidatura – ha detto Robbe – sono legate alla mia esperienza, nella quale ho potuto constatare che possiamo cambiare la Calabria. Abbiamo iniziato un lavoro, questo lavoro va portato avanti perché davvero possiamo diventare una regione in cui si sta bene, in cui si viene e non si va, in cui siamo contenti di vivere, una regione che diventi attrattiva. Gli obiettivi – ha sostenuto la candidata del Pd al Consiglio regionale – sono quelli di rendere normale la Calabria, renderla una terra trasparente, renderla una terra in cui le opportunità sono per tutti e non per pochi, una terra in cui i diritti sono esigili e non elargiti. E possiamo raggiungerli con il metodo della trasparenza, con un lavoro sodo, costruttivo, costante, collaborativo, perché c’è bisogno di tutti. Tutti possiamo e dobbiamo contribuire a cambiare la Calabria: io vengo da un’esperienza di cooperazione, e credo che solo con il protagonismo di tutti si possa cambiare la regione. Possiamo farlo insieme. Il candidato presidente ha dimostrato di voler mantenere il punto sulla legalità come base su cui costruire una Calabria nuova: noi ci siamo e possiamo davvero a fare molto».

Secondo Robbe, inoltre, «abbiamo bisogno di continuità e di un periodo che ci dia la possibilità di strutturare gli interventi in un tempo che ci consenta di vedere i risultati. Quello che ho fatto in 18 mesi è stato tanto rispetto al periodo a disposizione, questo vuol dire che davvero lavorando sodo e con gli altri, e lavorando in sintonia, possiamo diventare una bella regione».

Robbe ha infine osservato: «C’è speranza perché noto che la gente vuole parlare. La gente ha bisogno di essere ascoltata e capita nei bisogni essenziali. Io questo l’ho sempre fatto: vengo da un mondo in cui si parla moltissimo e le decisioni si prendono insieme, e da un’esperienza alla Regione in cui la mia porta non è mai stata chiusa. Questo – ha aggiunto la candidata del Pd al Consiglio regionale – mi ha aiutato non solo ad andare avanti nelle cose che ho intrapreso, ma anche di migliorarle facendole, passo dopo passo. Quindi, c’è la speranza di potercela fare, c’è l’opportunità, bisogna fare una campagna elettorale tra le persone e tra la gente: i calabresi non ci stanno chiedendo di demandare le responsabilità, ci stanno chiedendo un’assunzione di responsabilità da parte nostra ma anche – ha concluso Robbe – una partecipazione attiva da parte loro». Alla presentazione della candidatura della Robbe, dal titolo “Diamo spazio alle persone, liberiamo le energie, hanno partecipato anche Antonio Cocerio, studente Università Magna Grecia di Catanzaro, e Teresa Esposito, responsabile regionale Donne Pd.