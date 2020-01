Droga in auto a Reggio, arrestati tre ventenni I carabinieri hanno rinvenuto 61 dosi di marijuana sotto il sedile della vettura sulla quale viaggiavano. Sono tutti giovani con precedenti penali

REGGIO CALABRIA Tre ventenni sono stati arrestati a Reggio con l’accusa di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. I tre giovani sono stati fermati dai carabinieri durante un controllo effettuato dai militari in via Ragagnese superiore. A bordo dell’auto sulla quale viaggiavano, una Renault Clio, i carabinieri hanno rinvenuto 61 dosi di marijuana, nascoste all’interno di un sacchetto di cellophane sotto il sedile dell’auto.

Così i militari hanno arrestato, A.G., 24enne, celibe, disoccupato, B.B. 20enne, celibe, banconista; R.P., 22enne, celibe, operaio, tutti con precedenti penali.

La droga è stata sequestrata e sarà inviata al Ris di Messina per le analisi del caso, invece per i tre, dopo il giudizio direttissimo, non sono state disposte misure cautelari