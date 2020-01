«Da Ecologia Oggi mai proposte “al rialzo” per la raccolta dei rifiuti» L’azienda chiarisce: «La sospensione del servizio di trattamento degli scarti disposta direttamente dall’Ato di Catanzaro» Condividi su







Con riferimento all’articolo apparso sul Corriere della Calabria mercoledì 8 Gennaio si precisa quanto di seguito.

La sospensione del servizio di trattamento del rifiuto organico è stata disposta direttamente dall’Ato di Catanzaro in quanto era scaduta l’ordinanza presidenziale che ne aveva disposto l’esercizio.

Si evidenzia che per il servizio in oggetto nessuna proposta economica “a rialzo” è stata fatta da Ecologia Oggi anzi, in diverse occasioni ed incontri, è stato investito l’Ente della necessità di intervento sull’impianto in questione proprio al fine di scongiurare il sopravvenire di situazioni emergenziali e rendere al contempo vani i sacrifici e gli investimenti fatti della Scrivente, ad oggi ancora non compensati.

Per onestà intellettuale si chiarisce che il prezzo di 70 €/ton non comprende il costo dell’interno servizio, bensì di parte dello stesso (in particolare noleggio macchinari ed attrezzature). Pertanto, al fine di rendere lo stesso meno dispendioso possibile, proprio nel rispetto dei soldi pubblici, prerogativa imprescindibile per la Scrivente, si è cercato, con l’ausilio del Duc, di ottimizzare l’utilizzo di risorse e mezzi già presenti in impianto al fine di rendere il servizio aggiuntivo di cui in oggetto al minor costo possibile.

Con immenso sacrificio economico Ecologia Oggi è riuscita, nonostante gli investimenti fatti, a mantenere il prezzo su indicato ed a garantire il servizio per il tempo necessario richiesto.

Cosa diversa, assolutamente da non confondere è il prezzo di 140 €/ton applicato negli impianti privati, dove a concorrere alla formazione della tariffa affluiscono una serie di voci che portano al prezzo suddetto.

