Praia a Mare, accoltella il marito durante una lite: denunciata L’uomo è stato ricoverato a Cosenza, le sue condizioni non sono gravi. Indagini dei carabinieri, la donna è stata denunciata

PRAIA A MARE Una donna di 35 anni, in stato di gravidanza, ha ferito a coltellate, al culmine di una lite, il marito quarantenne. É accaduto nell’abitazione della coppia, a Praia a Mare.

Il ferito, che ha riportato lesioni soprattutto all’addome, è stato ricoverato nell’ospedale Annunziata di Cosenza. Le sue condizioni non sono gravi.

Sul ferimento indagano i carabinieri della Compagnia di Scalea. La responsabile è stata denunciata in stato di libertà.