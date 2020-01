Graziano e Oddati: «Il Pd è al fianco di Gratteri. In piazza contro la ‘ndrangheta» Graziano e Oddati annunciano la partecipazione alla manifestazione di Catanzaro. «Siamo con i magistrati e lo abbiamo dimostrato nella composizione delle liste»

CATANZARO «Il Partito democratico della Calabria è al fianco di Nicola Gratteri e di tutti i magistrati che con il proprio lavoro combattono ogni giorno contro tutte le illegalità. Lo abbiamo detto subito dopo l’inchiesta “Rinascita” e lo abbiamo dimostrato facendo scelte nette nella composizione delle liste per le regionali». Lo dichiarano il commissario regionale del Partito Democratico della Calabria Stefano Graziano e il responsabile Mezzogiorno della segreteria nazionale Nicola Oddati. «Anche la nostra comunità politica sarà in piazza a Catanzaro (la manifestazione a sostegno dei magistrati della Dda è prevista per il 18 gennaio, ndr) perché crediamo fortemente che per la rinascita della Calabria sia necessario combattere senza quartiere la ‘ndrangheta e quella zona grigia che ha permesso al potere criminale di proliferare».