Santelli: «Combatto la malattia. Ma non mi impedisce di andare avanti» La candidata di centrodestra racconta in un’intervista i giorni che hanno preceduto la scelta di candidarsi alle regionali: «Quando Berlusconi mi ha chiamata ho riflettuto. Ma il mio medico mi ha rassicurata»

Condividi su









CATANZARO «Non ho mai nascosto la mia malattia, qui tutti sanno, non voglio neanche però che essa mi perseguiti. Io sono in cura presso il reparto di oncologia di Paola. Sorpreso, vero? Da noi ci sono medici eccellenti. Le eccellenze in un mare di incompetenza, clientelismo, ignavia annegano come sassolini nello stagno. Lo so, tante cose non vanno. E io proverò a cambiare». Parla della sua malattia Jole Santelli, candidata alla Presidenza della Regione Calabria, in un’intervista rilasciata a il Fatto Quotidiano.

«Quando una persona subisce un attacco così violento alla propria vita – prosegue Santelli – quando il dolore fisico si fa radicale e incomprimibile, allora quella persona ha due strade: deprimersi e farsi portare via dalla corrente, scegliere che il destino scelga per lei. Oppure attivarsi, concentrarsi e soprattutto ribellarsi. Quando Silvio Berlusconi mi offre la candidatura ringrazio felice, ma chiedo due minuti prima di accettare. Chiudo la telefonata e formo il numero del mio oncologo: posso candidarmi? Posso onorare il mandato quinquennale? Il medico risponde: non solo puoi candidarti ma mi auguro che io possa essere il tuo consulente negli anni della presidenza».

«La malattia – aggiunge ancora Santelli – ti dà tanti dolori ma ti fa un grande regalo: ti fa conoscere la libertà, ti aiuta a non avere paura di niente, a non rispettare più le convenienze. La malattia, oltre alla disgrazia, mi ha dato la fortuna di non avere paura della libertà, di essere libera e di sentirmi tale. E non ho paura del coraggio che serve perché quello l’ho dovuto conoscere così bene che è diventato un mio amico fraterno».