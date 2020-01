Comune di Crotone, in arrivo due nuovi dirigenti tecnici Saranno scelti dalla graduatoria dei vincitori del bando emanato dall’ente. Intanto la Uil denuncia disservizi nella macchina amministrativa comunale

di Gaetano Megna

CROTONE Entro una ventina di giorni il Comune di Crotone procederà all’assunzione di due nuovi dirigenti tecnici da destinare ai settori Urbanistica e Lavori pubblici. L’attività è stata messa in campo dal commissario prefettizio, Tiziana Costantino, in seguito all’avvio della procedura di rescissione del contratto con l’ingegnere Giuseppe Germinara, che era stato incaricato dal sindaco Ugo Pugliese con il comma 2 dell’articolo 110 del Tuel (incarico a tempo pieno e determinato).

Le ragioni che hanno portato alla rescissione del contratto di Germinara sono riconducibili al coinvolgimento del tecnico nell’indagine della piscina olimpica, che ha determinato anche le dimissioni di Pugliese e il conseguente commissariamento del comune pitagorico. Gli idonei al concorso inseriti nella graduatoria sono cinque. Tra questi cinque dovrà avvenire la scelta. Il secondo in graduatoria ha già informato l’ente di non essere interessato all’incarico, perché nel frattempo è stato assunto, sempre come dirigente, al Comune di Cosenza. In attesa delle due nuove assunzioni il commissario ha assegnato la gestione amministrativa dei settori IV (Lavori pubblici e Urbanistica) e V (Attività produttive, Trasporti e Viabilità) agli altri due dirigenti attualmente in servizio nell’ente: Teresa Sperlì e Maria Teresa Timpano. Non essendo, però, tecnici dovranno occuparsi esclusivamente delle attività amministrative inerenti i due settori.

In particolare la Sperlì, quale responsabile del personale, dovrà anche procedere all’individuazione dei due vincitori di concorso e alla loro contrattualizzazione. E a proposito della gestione del personale e della funzionalità dell’ente, proprio questa mattina la segreteria provinciale della Uil Fpl ha scritto al commissario per segnalare “alcune criticità” presenti negli uffici del Comune. La sigla sindacale ha posto, prima di tutto, il problema della «paralisi amministrativa che impatta su tutti i settori, nonostante i numerosi funzionari assunti nell’anno trascorso». Secondo la Uil, i nuovi assunti «non trovano la giusta collocazione per l’atavica assenza di programmazione organizzativa ed una politica seria di gestione delle risorse umane che altrove rappresenta la chiave di sblocco per l’efficientamento dei servizi pubblici».

L’assegnazione del personale agli uffici, comunque, è stata fatta dall’amministrazione comunale che ha preceduto il commissario. Il commissario viene, però, chiamato in causa perché il sindacato ritiene «che su alcune problematiche non si può temporeggiare». La Uil mette in evidenza la situazione determinatasi nel «settore delle Attività economiche e produttive verso il quale si aspettava una particolare attenzione dopo le ultime vicende giudiziarie». L’Ufficio è stato totalmente decapitato in seguito all’indagine riguardante la Fiera Mariana, ancora in corso perché sono stati chiesti sei mesi di proroga. Questo settore, sempre secondo la Uil, «sta vivendo un momento di assoluta confusione nonostante siano stati assegnati cinque funzionari ai quali non è stato notificato nessun ordine di servizio con distribuzione dei compiti e funzioni e soprattutto senza indicarne un responsabile che ne dirigesse le attività».

Viene anche posto il problema della mancanza del dirigente di riferimento per i settori Urbanistica e Lavori pubblici per i quali, però, la soluzione è stata già individuata avviando le procedure per le assunzioni. L’ultima questione riguarda il presunto annullamento del concorso per l’assunzione dei vigili urbani per “vizio procedurale”. Non ci sono notizie ufficiali sull’ipotesi di annullamento del concorso, ma il sindacato mette le mani avanti denunciando che l’eventuale annullamento del bando «rappresenterebbe lo smantellamento definitivo di un servizio tanto necessario quanto imprescindibile». (redazione@corrierecal.it)