RINASCITA | Resta in carcere l’avvocato Stilo Anche per il legale vibonese il reato è stato derubricato da associazione mafiosa a concorso esterno. I suoi difensori pensano al ricorso in Cassazione

CATANZARO Resta in carcere l’avvocato Francesco Stilo. Il Tribunale del riesame ha rigettato l’istanza presentata dai suoi legali, Piero Chiodo e Paola Stilo, e ha derubricato il reato da associazione mafiosa a concorso esterno, come per Giancarlo Pittelli. Anche Stilo è stato arrestato lo scorso 19 dicembre nella maxi inchiesta “Rinascita Scott”. Durante l’udienza tenutasi giovedì scorso, Stilo si era detto estraneo alle accuse: dalla partecipazione mafiosa, alla truffa assicurativa e al reato di rivelazione del segreto istruttorio. Ai giudici aveva fornito dichiarazioni spontanee sottolineando di aver agito sempre nella massima correttezza. I suoi avvocati non demordono e pensano al ricorso in Cassazione.

Secondo l’accusa, il legale sarebbe in rapporti con il clan di Zungri del boss Peppone Accorinti.