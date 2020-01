La Lega stuzzica Callipo: «Perché si vergogna del Pd?» Nota del Carroccio calabrese: «I sostenitori dem lo sostengono, lui invece ci attacca da personaggio solitario senza citare mai la giunta regionale uscente»

CATANZARO «Ma perché Pippo Callipo se si vergogna del Pd si è fatto sostenere? Callipo continua ad attaccarci da personaggio solitario, continua a farlo come fosse uno che corre da solo e non sostenuto da Oliverio e dal Pd. Ma la domanda sorge spontanea e la rivolgiamo a lui: perché se Callipo si vergogna del Pd si è fatto appoggiare comunque? La sia ambizione personale valeva di più della coerenza?». È quanto si legge in una nota della Lega Calabria: «Mentre i sostenitori del Pd sostengono Callipo – prosegue la nota stampa – Callipo è evidente voglia proprio evitare di dire che sia con il Pd. Perché non dice chiaramente di essere orgoglioso per l’appoggio di Oliverio e soci? Perché non dice di essere orgoglioso per essere sostenuto da esponenti della giunta regionale uscente? Si vergogna forse di coloro che lo appoggiano? Perché se qualcuno ti sostiene tu devi essere orgoglioso di loro, non vergognartene…».