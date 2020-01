Scontro tra due auto sulla SS106 nel Catanzarese, un ferito – VIDEO Uno dei due conducenti è rimasto bloccato all’interno dell’auto ed è stato soccorso dai Vigili del Fuoco

STALETTI’ Un incidente avvenuto sulla SS106 in località Caminia nel comune di Stalettì ha visto coinvolte due auto. Si tratta di una Peugeot 208 ed una Opel Agila. Illesa la conducente della vettura Opel mentre qualche contusione ed escoriazioni per il conducente della Peugeot. Quest’ultimo è rimasto all’interno dell’abitacolo a causa delle portiere bloccate a seguito dell’impatto, ed è stato poi soccorso dai vigili del fuoco e affidato al personale medico del Suem118 per i controlli del caso. Sul posto sono intervenuti di vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Soverato. Presenti anche i carabinieri per i rilievi del caso. Disagi per la viabilità, specialmente in direzione Catanzaro.