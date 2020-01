Emergenza abitativa a Cosenza, Prendocasa: «A rischio 180 famiglie» I responsabili del Comitato denunciano le conseguenze del taglio al contributo annunciato dal sindaco: «Urgente un incontro»

COSENZA Centottanta famiglie cosentine rischiano di finire per strada dopo il taglio al contributo deciso dal Comune. Lo denuncia una nota del Comitato Prendocasa Cosenza che chiede per questo un incontro urgente con i vertici dell’amministrazione comunale. «Il sindaco Occhiuto – è detto nella nota – nel corso dell’audizione in commissione Bilancio ha affermato che saranno tagliati i fondi all’emergenza abitativa che permettono attualmente a 180 famiglie cosentine di poter vivere con un tetto sulla testa. Già a novembre denunciammo il fatto che Palazzo dei Bruzi non aveva elargito il contributo per gli ultimi mesi dell’anno e che la prospettiva sarebbe stata quella di un taglio netto del sussidio».

«L’arma adottata dall’amministrazione comunale – proseguono i responsabili del Comitato – per mettere una pezza al buco, anzi alla vera e propria voragine, è quella relativa al contributo per il pagamento dell’affitto connesso al reddito di cittadinanza. Il sindaco e la sua maggioranza non sanno proprio che pesci prendere».

«Il reddito di cittadinanza – segnalano – come è noto non è una misura a tempo indeterminato ma ha una durata di soli 18 mesi e inoltre non tutti i 180 nuclei familiari rientrano nei severi parametri imposti dall’Inps. Vogliamo anche evidenziare come nessuna comunicazione è stata fatta ai diretti interessati che rischiano di finire per strada dall’oggi al domani. È evidente che a palazzo dei Bruzi si sottovaluti la situazione di emergenza e tensione che queste scelte miopi e scellerate andranno a creare nelle prossime settimane». Da qui l’appello del Comitato Prendocasa. «È necessario – concludono – un incontro urgente con la dirigente al ramo dottoressa Loise e il sindaco Occhiuto, l’amministrazione non può lavarsi le mani rispetto a un problema così rilevante che andrà ad interessare direttamente e indirettamente centinaia di persone e l’intera comunità cittadina».