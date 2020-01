Luigi Di Maio a Lamezia il 18 gennaio per sostenere Aiello Per il leader del Movimento 5 Stelle è il primo appuntamento ufficiale a sostegno del candidato presidente dopo l’ufficializzazione delle liste

LAMEZIA TERME È l’unico leader nazionale che – a liste e candidati ufficializzati – non ha ancora fatto tappa in Calabria in vista delle prossime elezioni regionali del 26 gennaio. Troppi gli impegni tra Governo e crisi internazionali. Ma Luigi Di Maio, capo politico del Movimento 5 Stelle e ministro degli Esteri è riuscito a ritagliarsi due giorni per la nostra regione e per sostenere il candidato presidente, Francesco Aiello.