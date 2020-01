Droga e munizioni in auto nel Catanzarese, fermato 69enne I carabinieri hanno rinvenuto nella vettura marijuana, 6 cartucce calibro 9×21 e 4 calibro 12 nel corso di un controllo ad Amaroni. L’uomo è finito ai domiciliari

AMARONI Viaggiava a bordo della sua auto con circa mezzo chilo di marijuana. Per questo i carabinieri della compagnia di Girifalco hanno arrestato in flagranza di reato, località Quaranta, ad Amaroni un 69enne. I militari nel corso della perquisizione a bordo della sua auto hanno rinvenuto 438 grammi circa di marijuana, suddivisi in 19 involucri di cellophane, nascosti sotto i sedili posteriori. Inoltre i carabinieri hanno scoperto anche 6 cartucce inesplose Cal.9×21, 4 cartucce inesplose Cal.12. L’uomo è stato tradotto agli arresti domiciliari, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria catanzarese.