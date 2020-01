Ospedale Annunziata, dimessa la bimba prematura affetta da perforazione intestinale La piccola pesava solo 400 grammi ed è stata sottoposta ad un intervento di alta specializzazione chirurgica.

COSENZA E’ stata dimessa la bimba nata prematura all’Ospedale di Reggio Calabria e trasferita all’ospedale Annunziata di Cosenza, affetta da grave sindrome da Distress Respiratorio e da Perforazione Intestinale. La bimba nata alla 25ma settimana (pesava solo 400 grammi) è stata sottoposta ad un intervento di alta specializzazione chirurgica, effettuato dal dott. Fawzi Shweiki, Direttore della U.O.C. Chirurgia Pediatrica del nosocomio bruzio.

Superata la difficile fase post-operatoria e dopo una lunga permanenza in Terapia Intensiva Neonatale, dopo circa cinque mesi di degenza potrà dunque tornare a casa. In questi primi giorni del nuovo anno si sono anche concluse positivamente due gravidanze “a rischio”, seguite dall’U.O.C. Ostetricia e Ginecologia e per le quali era stata fatta una importante e complessa diagnosi prenatale di malformazioni gastro-intestinali. I neonati trattati chirurgicamente dopo il parto stanno bene e sono stati dimessi.