«I dati positivi su Cosenza nel report presentato al Quirinale» Occhiuto ripropone stralci del documento: «Crescita delle imprese, soprattutto nei servizi di alloggio e ristorazione. E aumento delle start up»

COSENZA «Nel report presentato questa mattina al Quirinale al Presidente Mattarella, insieme ai Sindaci di dieci città italiane, Cosenza viene definita come “una città proiettata nel futuro” e ne viene sottolineato il profondo cambiamento». È quanto scrive su Facebook il sindaco della città Mario Occhiuto. Che poi riporta stralci del testo: «La città di Cosenza – si legge in alcuni passaggi – è profondamente cambiata grazie ad una coraggiosa politica di rigenerazione urbana, di ridisegno della città».

«Tra i dati significativi relativi alla città di Cosenza – continua Occhiuto – c’è quello che riguarda un rilevante incremento del numero delle imprese rispetto al contesto regionale e nazionale. “La dinamica di lungo periodo – si legge nel report- evidenzia una crescita significativa delle imprese cosentine pari al +8,3% (646 imprese in più) rispetto al 2009, di gran lunga superiore alla crescita osservata a livello nazionale (+0,2%). In particolare, le attività dei servizi di alloggio e ristorazione – il terzo settore più rappresentativo per numero di imprese registrate – rilevano la crescita maggiore in termini assoluti, con 160 imprese in più rispetto al 2009 (+40,2%). Anche rispetto al 2017 – altro dato contenuto nel report – la città conta 55 imprese in più, facendo registrare una crescita dello 0,7%, superiore alla crescita osservata a livello nazionale (+0,2). Il settore che registra, in termini assoluti, la crescita maggiore è quello delle Attività dei servizi di alloggio e ristorazione – il terzo più rappresentativo per numero di imprese registrate- che conta 14 imprese in più rispetto al 2017 (+2,6%). I dati positivi sono confermati anche dalla crescita delle startup innovative sul territorio. Nel 2019 a Cosenza se ne contano 20. Al confronto con il contesto, la città mostra di essere un ambiente favorevole al loro sviluppo».

Il report “L’Italia Policentrica – il fermento della città intermedie”, pubblicato dall’Associazione “Mecenate 90” è stato illustrato al Capo dello Stato dal Presidente dell’Associazione, Giuseppe De Rita, Presidente del Censis e dal direttore Ledo Prato.