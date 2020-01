Crotone, in arrivo il nuovo dirigente tecnico Elisabetta Dominijanni dovrebbe occupare il posto di Germinara. Quest’ultimo è stato rimosso dal commissario

di Gaetano Megna

CROTONE Dovrebbe essere l’architetto Elisabetta Dominijanni la prima dirigente tecnica assunta dal Comune di Crotone, dopo il “licenziamento” di Giuseppe Germinara. Il Comune procede facendo riferimento all’elenco di un concorso già espletato e concluso il 15 giugno del 2016 e Dominijanni risulta essere la vincitrice. A bloccare quel concorso è stata la Giunta guidata dal sindaco Ugo Pugliese, nel settembre del 2016, con una delibera retroattiva. L’esecutivo Pugliese annullò il concorso perché era stato approvato dalla giunta comunale guidata da Peppino Vallone e non dal dirigente. È stato, comunque, l’unico concorso annullato dall’esecutivo di Pugliese, nonostante tutti gli altri espletati avessero il medesimo “vizio di forma” (approvati dalla Giunta e non dal dirigente).

Nel corso dell’amministrazione Pugliese sono stati, infatti, assunti numerosi dipendenti proprio attingendo agli elenchi dei concorsi banditi dall’amministrazione Vallone. Questa scelta fa pensare che Pugliese mirasse ad evitare che la Dominijanni diventasse dirigente tecnico di ruolo, perché in quel caso sarebbe stata inamovibile. Dopo l’annullamento del concorso per assumere un dirigente tecnico Pugliese ha messo in campo, probabilmente condividendo le procedure con la parte politica (Prossima Crotone), attività per decapitare l’intero apparato dirigenziale del Comune. Nel giro di un anno tutti i dirigenti del Comune si sono dimessi dall’incarico scegliendo di andare in pensione, nonostante vi fossero le condizioni per andare avanti ancora qualche anno. I dirigenti di ruolo dimissionari sono stati sostituiti da professionisti con incarico fiduciario dato, utilizzando l’articolo 110 del Tuel.

Si è capito che Pugliese e la sua parte politica avevano in mente di governare il Comune impegnando esclusivamente risorse burocratiche di fiducia. Quando il dirigente è di fiducia di solito è più collaborativo e compiacente con la parte politica che lo ha scelto. Dominijanni, quindi, dovrebbe tornare al Comune di Crotone, dove ha lavorato dal 2003 al 2016: era entrata con un incarico Co.co.co., conferitole dal sindaco Pasquale Senatore. Il salto professionale, però, lo ha fatto con Vallone nel 2011 quando, l’ultimo sindaco targato centrosinistra, le ha conferito l’incarico di dirigente all’Urbanistica. Dopo il suo defenestramento ha avuto una serie di avvisi di garanzia e sette rinvii a giudizio per abuso di ufficio (articolo 323 del Cp). Cinque procedimenti si sono già chiusi, senza condanna: quattro per non avere commesso il fatto e il quinto per non luogo a procedere (aveva agito nell’interesse pubblico). Restano in piedi due procedimenti, ma il reato di cui è accusata è il medesimo delle procedure archiviate. Oggi è partita la lettera per la sua assunzione e nei prossimi giorni gli uffici del Comune entreranno nel merito del contratto. Dominijanni, quindi, potrebbe essere la prima dei dirigenti ad essere chiamata in servizio dal commissario prefettizio Tiziana Costantino, la procedura per l’assunzione del secondo dirigente tecnico dovrebbe essere messa in campo nei prossimi giorni. (redazione@corrierecal.it)