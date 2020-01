Uomo accoltellato a Crotone, in manette presunto aggressore Episodio avvenuto sul lungomare. La vittima era stata soccorsa e trasferita all’ospedale di Catanzaro

Condividi su









CROTONE Gli agenti della Squadra mobile di Crotone hanno arrestato l’uomo che, mercoledì notte, ha accoltellato, ferendolo gravemente, un 32enne della città pitagorica. L’episodio era avvenuto sul lungomare di Crotone, e la vittima, dopo essere giunta al pronto soccorso dell’ospedale sulle sue gambe, era stata trasferita al nosocomio di Catanzaro per via della gravi condizioni in cui versava.