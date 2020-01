Porto di Gioia Tauro, affonda nave di pilotaggio speronata Durante la manovra, un grande cargo ha speronato l’imbarcazione a bordo della quale non c’era nessuno. Attimi di tensione e soccorsi immediati per evitare l’inquinamento ambientale

GIOIA TAURO Durante la manovra, un grande cargo Msc ha speronato una nave destinata al servizio di pilotaggio nel porto di Gioia Tauro che è affondata. Momenti di paura dei presenti e immediato intervento dei rimorchiatori per evitare l’inquinamento ambientale. La nave è stata recuperata e posta sulla banchina.

Per fortuna a bordo della nave non vi erano persone.