Ultimi “botti” dalla campagna elettorale: arriva De Micheli e torna Salvini Il ministro delle Infrastrutture a Corigliano Rossano con Callipo. Il segretario della Lega chiuderà a Catanzaro.

Condividi su









Ultimi “botti” dalla campagna elettorale.

Il conto alla rovescia all’apertura delle urne – alle quale saranno chiamati i calabresi per eleggere i massimi organi di governo – è ormai partito. A domenica 26 gennaio mancano appena sei giorni; quattro, invece, alla chiusura di una campagna elettorale che non è stata certo pregna di idee e programmi.

Ma che conserverà, comunque, altri appuntamenti in agenda. Come nel caso di Matteo Salvini. Il segretario della Lega tornerà in Calabria per due incontri già calendarizzati e concentrati nella giornata di mercoledì, quando sarà prima a Serra San Bruno, alle 10,00 (in piazza Mons. Barillari) e poi a Catanzaro alle 14,30 (al Teatro Comunale), dove chiuderà la campagna elettorale in Calabria.

A Corigliano Rossano, domani – ancora – arriverà il ministro delle Infrastrutture e del Trasporti, Paola De Micheli. All’appuntamento, previsto alle 18,30 (all’Hotel Roscianum), parteciperà anche il candidato a governatore per il centrosinistra Pippo Callipo.