Sos sanità, a Rende il confronto tra i leghisti Stecco e Iannotta Dai tagli alla spesa al bisogno di cure: questi i temi che saranno discussi tra il candidato nella lista della Lega al consiglio regionale della Calabria e il consigliere regionale del Piemonte

RENDE Domani mercoledì 22 gennaio, a partire dalle ore 18, nei locali dell’hotel President in via Alessandro Volta a Rende, si svolgerà una iniziativa sul tema della sanità in Calabria. “Sos sanità: dai tagli lineari al bisogno di cure”. Ne parleranno Alessandro Stecco, consigliere regionale del Piemonte e responsabile dipartimento nazionale sanità della Lega e Gregorio Iannotta, candidato nella lista della Lega al consiglio regionale della Calabria.