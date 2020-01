Autobus fuori strada nel Reggino, travolte tre auto sulla SS106 – VIDEO Lo scontro è avvenuto a Lazzaro, frazione di Motta San Giovanni. Nello scontro nessuno è rimasto ferito

REGGIO CALABRIA Nuovo incidente sulla SS106, questa volta nei pressi di Lazzaro, nel Reggino, in prossimità del “Bar del Cacciatore”. Oggi pomeriggio, infatti, secondo le prime ricostruzioni, un autobus è uscito fuori strada (probabilmente per un malore) impattando contro tre auto parcheggiate a bordo strada, una Citroën, una C3 nera e un Fiat Doblò. Sul posto sono giusti gli uomini della Polizia, il personale del 118 e i vigili del fuoco. Al momento dell’impatto non c’era nessuno all’interno delle tre auto. Forti disagi, al momento, per la viabilità.