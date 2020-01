Crotone, un tecnico alla guida di Akrea La decisione è stata presa dal commissario prefettizio Tiziana Costantino. Il nuovo manager, sostituirà Rocco Gaetani, deceduto la scorsa settimana

di Gaetano Megna

CROTONE Sarà nominato un tecnico con esperienze manageriali alla guida dell’Akrea, società in house del Comune di Crotone, che si occupa della raccolta dei rifiuti solidi urbani nella città pitagorica. La decisione di puntare su un manager è stata presa dal commissario prefettizio Tiziana Costantino, che ha illustrato l’idea ai suoi più stretti collaboratori. Nei prossimi giorni, in tempi ristretti, il Comune procederà alla nomina del tecnico con l’incarico di presidente e si completerà così il consiglio di amministrazione di cui fanno già parte Raimondo Mancini ed Erminia Longo. Il nuovo presidente prenderà il posto di Rocco Gaetani, deceduto la settimana scorsa. L’urgenza di regolarizzare la gestione dell’Akrea è legata anche alla continue situazioni di emergenza che Crotone vive da diversi anni. In questi giorni, poi, si è aggiunta la criticità dovuta ad un intervento tecnico al termovalorizzatore di Gioia Tauro, dove vengono bruciato anche parte dei rifiuti del Crotonese. (redazione@corrierecal.it)