Salvini a Callipo: «Io spesso in Calabria, i suoi amici del Pd la vedono in cartolina» Replica del leader della Lega al candidato governatore del centrosinistra. «Ci tornerò ancora dopo la vittoria»

Condividi su









CATANZARO «Forse “Pippo non lo sa” ma io in Calabria per incontrare e ascoltare i cittadini sono andato in decine di località con 7 date in pochi mesi, sappia però che ci tornerò ancora e spesso dopo la vittoria». Lo dice Matteo Salvini, che replica al candidato governatore del centrosinistra.

«Ricorderei al candidato del Pd – continua Salvini – che in Calabria i suoi amici Renzi e i leader del Pd, i calabresi non li hanno visti nemmeno in cartolina e seguendo il suo criterio Callipo ci fa sapere che al Pd della Calabria non importa assolutamente nulla, e lo avevamo già capito in questi cinque anni al governo della Regione. I traditori della Calabria sono quelli che l’hanno messa in ginocchio, non vedo l’ora che arrivi domenica per dare il benservito al Pd e poi dimostrare alla Calabria quanto possa essere valorizzata con il buon governo della Lega. E con tanti cari saluti a Callipo e Oliverio».