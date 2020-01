Calcio, Crotone k.o. allo Scida: passa lo Spezia Al vantaggio ligure, non basta il pareggio griffato Maxi Lopez. I rossoblù mancano l’occasione di balzare secondi in classifica

Condividi su









CROTONE Lo Spezia espugna lo Scida, e non accadeva da quasi tre mesi. La squadra messa in campo da Italiano, ordinata e concentrata, blocca il gioco del Crotone, e anche la striscia positiva dell’undici di Stroppa. Meritato, in un primo tempo dominato, il gol del vantaggio, arrivato al 34′ con Nzola, che anticipa Marrone mettendo in rete il cross dalla sinistra di Marchizza. Il Crotone prova a reagire, ma costruisce una sola occasione con Mazzotta anticipato all’ultimo in angolo. Quello della ripresa, però, sembra un altro Crotone. Pronti, via: Mazzotta se ne va sulla sinistra e Ferrer lo atterra in area. È calcio di rigore che Maxi Lopez realizza segnando la sua prima rete in rossoblu’. Ma e’ al 35′ che Ragusa decide il match con un gol fotocopia del primo: Capradossi brucia Golemic sulla sinistra e mette in mezzo per Ragusa che anticipa tutti e regala i tre punti ai suoi.