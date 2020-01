Salvini ritorna a Reggio Il leader della Lega sarà nella città dello Stretto il 6 febbraio. Lo ha annunciato nel corso di “Porta a Porta”

REGGIO CALABRIA Matteo Salvini sarà il 6 febbraio a Reggio Calabria. Ad annunciarlo lo stesso leader della Lega nel corso della trasmissione “Porta a porta” in onda mercoledì sera su Rai Uno. L’ex ministro dell’Interno ospite di Bruno Vespa ha infatti elenco le tappe del suo prossimo tour che lo porteranno in giro per l’Italia ed appunto il 6 nella città dello Stretto. «Ha vinto qualcun’altro, questo è chiaro – ha affermato Salvini commentando le ultime regionali. La sconfitta mi servirà per migliorare, per studiare. Per questo motivo torno in Emilia, sabato sera sarò a Vignola, perchè noi quando vinciamo, ringraziamo e quando perdiamo ringraziamo con ancora più forza. Aspetto tanta gente in Emilia, ma la mia tabella di marcia prevede anche un ritorno al sud».